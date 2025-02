Tvplay.it - Addio lampo in casa Roma, via in prestito: tifosi spiazzati

L’offerta è stata alzata quel tanto che basta per far dire di si alla: si procede verso la chiusura della trattativa.Movimenti in uscita in. Dopo gli addii di Ryan, a titolo definitivo, e di LeFée ed Hermoso in, un altro calciatore a breve potrebbe lasciare Trigoria. Ghisolfi lavora anche sulle uscite ed è quindi pronto a mettere la parola ufficialità, almeno per il momento temporanea, per quanto riguarda il calciatore.in, via in(LaPresse) TvPlay.itStiamo parlando del giovane laterale sinistro svedese Samuel Dahl. Arrivato questa estate dal Djurgarden con i crismi di giovane interessante, tanto da essere fresco vincitore del premio come miglior giovane calciatore del campionato svedese, Dahl ha però visto il campo molto di rado in questi primi mesi della sua avventura italiana.