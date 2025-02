Ilrestodelcarlino.it - Addio ex carcere minorile. Arrivano gli appartamenti. Ora il ’Menga’ cerca sede

L’exè stato venduto. L’intero fabbricato, che ospita anche il circolo Mengaroni ora alla ridi una nuova casa, è stato aggiudicato per 1 milione e 104mila euro. Un rialzo importante rispetto al prezzo base d’asta di 770mila euro. Ma era quello che serviva alla Vf Costruzioni e Restauri, impresa della provincia di Modena, per strappare l’immobile alla concorrenza. Infatti, ieri mattina in Comune, per l’apertura delle buste, si sono presentate tre aziende. Nel primo plico ecco l’offerta di un milione della Zeta srl. Poi, la cartella dell’impresa vincitrice, che haa San Felice sul Panaro ed è gestita dal titolare Vincenzo Oliva. Infine, Sartori Costruzioni di Cattolica, con la società che si è fermata a 1 milione e 50mila euro. Uno scarto minimo quindi, ma essenziale, per aggiudicarsi un complesso che a Pesaro è in malora da diversi anni.