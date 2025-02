Ilgiorno.it - Ada Negri, l’omaggio. Luoghi cari e d’ispirazione nella brochure dei giovani

Leggi su Ilgiorno.it

L’esplorazione e l’approfondimento della figura di Adaavviene su più fronti. La classe quarta A dell’indirizzo di Servizi Commerciali dell’Istituto Einaudi di Lodi ha elaborato un nuovo opuscolo informativo sulla poetessa, incentrato suicittadini importanti per la poetessa e scrittrice nata a Lodi il 3 febbraio 1870 e di cui quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla scomparsa. Dalla casa natale in corso Roma al Tempio dell’Incoronata, fino a via delle Orfane, il percorso che delinea l’opuscolo si snoda in cinque tappe totali, sviluppandosi in tutto il centro cittadino permette di scoprire i primidi vita di Ada, le suggestioni che l’hanno ispirata e dove ha lavorato nei primi anni. "Laè stata realizzata insieme al professor Pietro Sarzana, che ha studiato molto (e continua a farlo) la figura di Ada– ha spiegato ieriSala Consiliare Claudia Marini, docente coordinatrice del progetto –.