Acr Messina | fiducia sì ma piedi per terra Dai propositi ai fatti | non serve altro

Una maglia bianca sotto la giacca blu chiaro, un occhiale alla moda e tanti sorrisi regalati a chi aveva occhi solo per lui. Si è presentato così, con leggerezza e anche personalità, Doudou Cissè, l’uomo nuovo del calcio messinese chiamato a riportare in alto i gloriosi colori dell’Acr . Nessuna emozione, solo messaggi diretti alla platea, senza giri di parole. Anche ripetuti per far comprendere.