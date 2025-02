Ilrestodelcarlino.it - "Accuse velenose, ho fatto il bene della città"

"La sentenzaCorte di Appello di Bologna ha riconosciuto come fosse possibile insediare nei locali dell’ex Tribunale di Cesena la sedePolizia Municipale e non la Caserma dei Carabinieri che richiedeva, appunto, requisiti diversi. Ma ha anche, contestualmente, valutato le affermazioni di Giangrandi e Faggiotto non diffamatorie nei confronti del sottoscritto". Ad affermarlo è l’ex sindaco Paolo Lucchi. "Da sempre rispetto i giudici - prosegue –, ma so anche di potermi permettere, come tutti, di non essere d’accordo con il loro giudizio. Resto quindi molto convinto che Faggiotto e Giangrandi, utilizzando il loro ruolo di esponenti di punta di un’associazione civica come il Comitato ’C’entro anch’io’, abbiano avviato una operazione di sistematica messa in discussione dell’operatogiunta comunale e mio, finalizzata al raggiungimento di una visibilità personale.