Accoltellato dalla sorella, sfiorata la tragedia dopo la lite in famiglia

San Giustino (Perugia), 1 febbraio 2025 – Un violento litigio infinito con l’accoltellamento tra fratello esi è consumato nella notte tra giovedì e ieri in un’abitazione nel comune di San Giustino. È ora ricoverato in ospedale a Città di Castello un uomo di 50 anni, rimasto ferito in modo piuttosto serio, a seguito della coltellata inferta da un familiare, nel caso specifico si tratterebbe di una. I dettagli di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri che indagano su questa delicata vicenda. L’allarme è scattato di notte quando nell’abitazione dove vive lasi sarebbe innescato un violento litigio. Una situazione maturata in un contesto abbastanza conflittuale, già in precedenza pare si siano manifestati segni di profonde incomprensioni tra il cinquantenne e la(più grande di qualche anno), ma mai finiti in modo così grave.