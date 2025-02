Ilgiorno.it - Abortito o morto di freddo. Lunedì l’autopsia sul neonato partorito da una sedicenne

Passano dalla Procura di Monza a quella per i minori di Milano le indagini sul fetoin casa – e poi trovato, avvolto in una coperta, dentro un secchio sul balcone – da una 16enne, cheverrà interrogata. Giovedì mattina la ragazzina di origini balcaniche, che abita con i genitori e il fratello più piccolo al primo piano di un palazzo popolare di Sesto San Giovanni, ha iniziato ad accusare fortissimi dolori. Le sue urla lancinanti hanno terrorizzato la madre, l’unica presente nell’appartamento, svelando con il travaglio quel segreto che la 16enne ha custodito per mesi. Quando è riuscita a capire che la figlia stava partorendo, la mamma ha chiamato il 118. Lo aveva fatto anche una vicina di casa, sconvolta dalle grida strazianti che provenivano dall’appartamento. Quando sono arrivati i soccorritori è stata la 16enne a indicare dove si trovava il feto che aveva appena