Abbandonata perché disabile viene affidata a una coppia gay | la storia della piccola Bianca

dai genitori per la sua grave disabilità, ora è tra le braccia dei suoi due nuovi papà. È ladi(nome di fantasia, ndr), una bambina di un anno di Castellammare di Stabia che il Tribunale di Napoli ha deciso di affidare a unagay. «Questa è una possibilità che si apre alle coppie omogenitoriali come a quelle etero. Non è stato facile, ogni weekend abbiamo affrontato un percorso di conoscenza reciproca. Tanti colloqui e passaggi burocratici. Ma la gioia ora è tanta», racconta uno dei due papà a la Repubblica. «Ci piacerebbe che il nostro percorso fosse seguito da altri, questi bambini hanno diritto ad avere l’affetto dei genitori», commenta l’altro padre a colloquio con Mariella Parmendola. «È un percorso difficile ma ne vale la pena»Laera statadai servizi sociali poco dopo essere nata.