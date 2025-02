Bergamonews.it - A4: chiusure in vista per le stazioni di Bergamo, Dalmine, Capriate e Grumello

insull’autostrada A4 Milano-Brescia.Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti:dalle 21 di lunedì 3 alle 5 di martedì 4 febbraio sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Agrate o di Trezzo.dalle 21 di martedì 4 alle 5 di mercoledì 5 febbraio sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di: verso Milano, per i veicoli con massa inferiore a 20 tonnellate, entrare alla stazione di Trezzo; per i veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso, sul ponte fiume Adda, si dovrà entrare alla stazione di; verso Brescia: