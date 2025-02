Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Sorgentone: "A Vicenza gara ricca di insidie. Servirà una voglia di vincere totale»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quarta giornata di ritorno del campionato di A2con la Halley Thunder impegnata oggi alle 18 sul parquet della Velcofin Interlocks, formazione reduce da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali per 55-74 a Vino. All’andata le matelicesi vinsero 66-60. "– spiega Domenico, tecnico della Halley Thunder – ora attraversa un periodo positivo, non solo per i risultati ma anche per la condizione di forma generale che sta dimostrando, grazie anche al progressivo recupero della "lunga" Annalisa Vitari. Sotto canestro spiccano le solide ‘lunghe’ Alessandra Tava e Caterina Mattera, la prima anche molto esperta. Attenzione anche a Vitari che sta tornando sui livelli di pericolosità che avevamo conosciuto lo scorso anno. La nostra condizione invece in questo periodo non è ottimale per motivi di salute: con questa consapevolezza dovremo avere una concretezza ferrea e unadiper poter riprendere il cammino e superare la sconfitta interna subita sabato scorso contro Trieste".