Lanazione.it - A tutto taekwondo. Weekend di gare

Leggi su Lanazione.it

Due giornate dial palasport D’Agata. Oggi e domani è in programma la prima edizione della Bellerofonte Cup che, nata dalla sinergia organizzativa di Centroe Taekyon Club, proporrà un format unico nel suo genere dedicato a tutta la ricchezza e la varietà della spettacolare arte marziale dei "calci in volo". L’evento riunirà circa quattrocento atleti di ogni età che arriveranno da tutta la penisola e che si misureranno tra combattimenti, forme, freestyle e demo team per riuscire a conquistare le medaglie dedicate al mitologico eroe che sconfisse la Chimera. I tatami della Bellerofonte Cup inizieranno ad animarsi già alle 8.30 quando, nelle diverse classi di peso e nelle varie cinture, è previsto il torneo di Combattimento rivolto a "Beginners 6-7 anni", "Children 8-9 anni", "Kids 10-11 anni" e "Cadet 12-14 anni".