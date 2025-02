Secoloditalia.it - A Trump non si può dire di no: Maduro restituisce agli Usa sei cittadini americani prigionieri

Donaldha riportato a casa seidetenuti in Venezuela, accusati di aver preso partescontri dovuti alle elezioni che hanno visto trionfare ancora una volta il presidente chavista Nicolas, verso il quale non sono mancate critiche dovute ai suoi tentativi di repressione del dissenso. L’inviato per le missioni speciale del presidente americano, Richard Grenell, ha incontrato il presidente venezuelano nella capitale di Caracas: è il primo incontro, dal 2022, tra un rappresentante del governo statunitense e, di cui Washington non ha riconosciuto la legittimità presidenziale nelle ultime due elezioni.“Sono stato appena informato che stiamo riportando a casa sei ostaggi dal Venezuela. Grazie a Ric Grenell e a tutto il mio staff, lavoro straordinario”, ha scritto il presidente americano su Truth social, mentre l’inviato della Casa Bianca ha pubblicato su X la foto con i sei ostaggi liberati dalle carceri venezuelane.