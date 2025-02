Iltempo.it - A Roma è caos Tari, accolto il 70% dei ricorsi. E il Comune ci mette una pezza

Avevano ragione in sette casi su dieci ini che, quando si sono visti recapitare un avviso di accertamento per presunta evasione della, hanno subito contattato Ama per contestare il bollettino. Ben il 69% delle istanze di autotutela analizzate sono state accolte o con l'annullamento totale della richiesta o con una rettifica dell'avviso, che quindi presentava errori. Come nel caso dell'ingegnere 78enne Emanuele D'Andria, che ha ricevuto una cartella da 35 mila euro da pagare entro il 17 dicembre. Una richiesta errata, secondo l'ingegnere, che ha raccontato la storia a Il Tempo e a cui Ama (tre giorni dopo l'articolo) ha comunicato l'annullamento parziale dell'avviso. Ma non è l'unico caso. A fronte di 145.019 bollettini inviati tra ottobre e novembre a cittadini che risultavano evasori, in 28 mila hanno contestato subito la richiesta.