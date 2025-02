Secoloditalia.it - A rispedire i migranti in Italia le stesse toghe rosse degli altri trasferimenti. Ira FdI: “Presa in giro”

Leggi su Secoloditalia.it

Unain. Ad avere deciso per la terza volta sul caso Albania sono stati gli stessi magistrati che hanno bloccato le prime due volte idei. La Cassazione aveva delimitato l’area d’azione delle, il governo aveva tolto la competenza alla sezione Immigrazione per affidarla alla Corte d’appello, ma il risultato non è cambiari. Insorgono Donzelli e Malan in una nota. “Tutti e 5 i giudici che ieri hanno firmato i provvedimenti della Corte di appello provengono dalla Sezione specializzata del Tribunale di Roma. Sono addirittura ancora sul portale pubblico di Giustizia. Quindi, il governo e il Parlamento hanno trasferito la competenza alla Corte di Appello per sottrarla alle Sezioni specializzate del Tribunale. E loro migrano in massa, grazie anche al provvedimento del presidente della Corte che glielo consente.