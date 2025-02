Quicomo.it - A Nesso il collezionista di tartarughe fuori legge: due esemplari trovati senza vita

Leggi su Quicomo.it

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Pognana Lario, con il supporto del nucleo Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) di Ponte Chiasso, hanno denunciato un uomo residente aper la detenzione illecita di. Durante.