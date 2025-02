Panorama.it - A Milano Unica, una mostra celebra l'insostituibile Anna Piaggi

Leggi su Panorama.it

Unapensata perre e rendere omaggio all'incredibile lavoro di, una delle figure più iconiche e influenti del giornalismo di moda. MinervaHub, il principale gruppo industriale italiano specializzato in finiture, materiali e processi innovativi per accessori fashion-haut de gamme, ha deciso di organizzare un’esposizione dedicata alla straordinaria capacità didi creare collisioni stilistiche tra abiti, cappelli, scarpe, gioielli e accessori, in perfetta sintonia con il suo pensiero e la sua scrittura.Lasi svolge nello spazio Hall 15 di, una delle fiere internazionali più prestigiose per il tessile e gli accessori di alta gamma., che nel 2009 conferì proprio al’unico premio alla carriera della sua vita, accoglie oggi una selezione di circa 150 capi raccolti da Jacopo Tonelli per JATO 1991, azienda del Gruppo MinervaHub.