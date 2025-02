Ilgiorno.it - A Milano 65mila ludopatici: "I medici siano sentinelle"

Leggi su Ilgiorno.it

L’Ordine manda “a scuola” imilanesi per insegnar loro a riconoscere la dipendenza da gioco d’azzardo, che rovinerebbe la vita a 65 mila persone a. Nel 2023 gli italiani si sono giocati 150 miliardi di euro, quasi il doppio (+78%) rispetto a dieci anni prima e quasi venti (miliardi) più della spesa sanitaria nazionale, tra slot, gratta e vinci, scommesse. E gioco online, che già nel 2021 vantava un giro d’affari da oltre 8,6 miliardi in Lombardia con una puntata pro capite di 864 euro e 110 milioni bruciati nell’hinterland del capoluogo, e ingaggia i giovanissimi imitando i videogame: in base a un’indagine dell’Espad su 120 mila nuovi "addicted" stimati in Italia uno su tre è minorenne. I circa tremila lombardi in carico ai servizi per le dipendenze per gioco patologico sono solo la punta di un iceberg che imilanesi vogliono contribuire a intercettare, gestire e trattare.