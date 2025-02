Ilrestodelcarlino.it - A lezione di blues, dalle radici al rock

Anche quest’anno, l’Associazione musicisti di Ferrara Aps propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica tra cui ’Guida all’ascolto’, ’Nero su Bianco’ e ’Classica d’ascolto’ il sabato e la domenica alle 15.30 e le ’Guide all’ascolto’ per bambini il venerdì alle 17.30. L’incontro di oggi, alle 15.30 nell’aula magna Stefano Tassinari (via Darsena 57) sarà a cura di Roberto Caselli. In questo appuntamento si esploreranno le origini del, una delle forme musicali più influenti della storia, analizzandone la nascita e l’evoluzione nel corso dei decenni. Partendoafricane etradizioni dei lavoratori afroamericani nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti, verrà ripercorsa la trasformazione delsue prime forme rurali al suo impatto sulle metropoli del nord, fino all’integrazione in vari generi musicali.