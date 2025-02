Metropolitanmagazine.it - A Gaza riapre il valico di Rafah

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ildi: un’illusione di sollievo nella crisi umanitaria.Dopo nove mesi di chiusura forzata, ilditra la Striscia die l’Egitto ha finalmente riaperto, permettendo a cinquanta bambini palestinesi malati e feriti di ricevere cure urgenti negli ospedali egiziani. Un gesto che, sebbene rappresenti una boccata d’ossigeno per alcuni, non attenua la crisi sanitaria e umanitaria che continua a devastare la popolazione palestinese.e la riapertura di: un passo verso il cessate il fuocoLa riapertura delrientra negli sviluppi dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il, l’unico punto di uscita daverso un territorio non controllato da Israele, era stato chiuso all’inizio di maggio dalle forze israeliane dopo un’operazione militare.