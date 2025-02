Lanazione.it - A Firenze celebrata la Giornata nazionale delle vittime civili

Leggi su Lanazione.it

, 1 febbraio 2025 - "Con la campagna 'Stop alle bombe sui' chiediamo il rispetto e l'applicazione del diritto umanitario inter, reclamiamo attenzione, giustizia e protezione per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, ieri come oggi". Lo ha detto a Palazzo Vecchio il presidenteAnvcg (Associazionedi guerra) Michele Vigne intervenendo alle celebrazioni dellaguerre e dei conflitti nel mondo che si celebra domani, primo febbraio. E domani si illumineranno di blu, oltre Palazzo Chigi e le principali istituzioni centrali, anche 300 Comuni e le sediRegioni. Per l'amministrazione comunale ha partecipato l'assessora all'educazione Benedetta Albanese, "ribadiamo la fondamentale importanza di essere costruttori di pace, di diritti e di libertà, parlando ai giovani dei drammi della guerra e rafforzandoli nel rispetto dei diritti umani, ricordando lee unendoci nella sempre maggiore protezione dei".