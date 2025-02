Ilrestodelcarlino.it - A 16 anni non vuole portare il velo. Picchiata e minacciata dal padre. Va via di casa grazie ai carabinieri

"Sei figlia del peccato". E giù schiaffi e violenze psicologiche, per costringere la figlia sedicenne a indossare ile seguire i dettami dell’Islam. Imposizioni che l’adolescente non voleva però ad accettare, malgrado le pressioni del, un cinquantottenne marocchino, che sfociavano sempre più spesso in litigi e anche aggressioni. È stato all’esito dell’ennesima sfuriata che la ragazzina ha trovato il coraggio e ha chiesto aiuto, raccontando la sua storia ai. La vicenda è avvenuta negli scorsi giorni e la giovane è riuscita a trovare una via d’uscita con il supporto dei militari dell’Arma della compagnia di Borgo Panigale, guidata dal capitano Giorgia De Acutis. La sedicenne, approfittando del fatto di essere rimasta sola in(dove vive anche la madre) ha chiamato il 112, dicendo che non riusciva più a sople violenze psicologiche dele che, pur di liberarsi di questa paura, voleva andare via di