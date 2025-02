Quotidiano.net - 8 milioni di italiani scelgono la vacanza sulla neve nel 2025

Che sia Cortina o Sestriere, che sia Bormio o la protagonista di queste ore Roccaraso sono 8gli, in questo primo trimestre dell'anno, che fanno una. Emerge dall'osservatorio turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e si tratta di un dato leggermente in calo rispetto al 2024 a causa principalmente di una programmazione più tardiva, tendenza che si è consolidata in questi ultimi anni. Si tratta di spostamenti "mordi e fuggi" con una durata massima di 4-5 giorni. Solo il 10% di chi prevede di fare unain montagna ha programmato la classica settimana bianca. La spesa media pro-capite è intorno ai 380 euro. Tra chi sceglie la montagna, 8su 10 preferiscono le mete italiane: Trentino e Alto Adige le più gettonate, seguite da Valle d'Aosta e Piemonte, mentre la Lombardia perde un po' di attrattività.