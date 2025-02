Metropolitanmagazine.it - 2 ostaggi sono tornati in Israele stamattina, invece l’israeliano-americano Keith Siegel sarà libero oggi

Due ostaggiarrivati??in, dopo che Hamas li ha consegnati alla Croce Rossa, sarebbe il quarto round di liberazioni di ostaggi durante l’ accordo di cessate il fuoco di Gaza. In cambio, decine di prigionieri palestinesi saranno rilasciati dalle carceri israeliane.La tregua, iniziata il 19 gennaio, ha lo scopo di porre fine alla guerra più mortale e distruttiva trae il gruppo militante Hamas. Il fragile accordo è rimasto in vigore per quasi due settimane, fermando i combattimenti e consentendo un maggiore afflusso di aiuti nel piccolo territorio costiero.Gli ostaggi rilasciati da Hamas, Sia Yarden Bibas, 35 anni, sia il franco-israeliano Ofer Kalderon, 54 anni, erano stati rapiti durante l’attacco guidato da Hamas controil 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra.