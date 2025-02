18enne volata dal balcone a Malta il fidanzato cambia versione dopo essere rientrato in Italia | Ho sentito il botto dal bagno

Leggi su Open.online

Alessio Lupo, ildi Claudia Chessa, la ragazza precipitata da undei fatti. Se nel primo interrogatorio con la polizia maltese, il 27enne aveva ammesso parzialmente le sue responsabilità parlando di «lesioni personali lievi», ora ha rilasciato una dichiarazione che sembrare tutto: «Quella sera,un litigio verbale, lei era seduta sul letto, poi, quando io sono andato verso il, hoil». Lafortunatamente non è in pericolo di vita grazie all’atterraggio sul tendone di un ristorante sotto l’abitazione. La stessa Claudia Chessa, nei giorni scorsi, ha dato una suadei fatti, affidandola al padre: «Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mioe l’unica via d’uscita era buttarmi dal».