Bolognatoday.it - 15 opere per 75 milioni: sicurezza idraulica a Zola e Sala bolognese

Leggi su Bolognatoday.it

La Regione Emilia-Romagna ha dato il via a una serie di interventi urgenti per contrastare il rischio idrogeologico, con un investimento complessivo di circa 75di euro. Gli interventi, che coinvolgono diverse province della regione, includonodi consolidamento di frane, messa in.