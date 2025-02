Oasport.it - 12h Bathurst, Porsche in vetta tra gli incidenti. 2° posto per Rossi, 5° per Arise GT Ferrari

Absolute Racingn. 911 detta il passo dopo le prime fasi della 12h di, round inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge 2025. La corsa è attualmente neutralizzata per la terza volta in seguito ad un incidente nella parte più tecnica del tracciato, il belga Alessio Picariello precede la BMW M4 GT3 n. 46 WRT di Valentino, Charles Weerts e Raffaele Marciello.La partenza, all’alba locale, ha visto come unico protagonista Chaz Mostert. L’australiano diRacing GT si è portato con la propria296 GT3 n. 26 al comando dopo aver scavalcato con forza la BMW M4 GT3 n. 46 WRT di Augusto Farfus e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 77 Team Craft-Bamboo Racing di Maxi Goetz.Il brasiliano ed il tedesco si sono arresi al campione 2024 del GT World Challenge Australia Powered by AWS dopo uno spettacolare avvio in cui non sono mancate le battaglie.