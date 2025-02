Oasport.it - 12h Bathurst: Audi all’attacco nelle qualifiche con Feller. 12° posto per la BMW n. 46

Leggi su Oasport.it

Ricardoha ottenuto il giro veloce durante ledella 12h di, opening round dell’Intercontinental GT Challenge. L’R8 LMS GT3 EVO II n. 183 dell’elvetico di Jamec Racing / Team MPC ha fatto la differenza nei trenta minuti cronometrati riuscendo a siglare la pole-position provvisoria con soli 32 millesimi di margine nei confronti della Porsche 992 GT3-R n. 91 The Bend Motorsport Park di Laurin Heinrich.Il tedesco si contenderà durante la Superpole la prima piazza contro Scott Andrews (Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsportn. 44) in PRO Am, mentre non avrà rivali in Bronze Cup l’ex vincitore della1000 Lee Holdsworth (Hallmarc / Team MPCn. 9) vista l’assenza di altri equipaggi della stessa classe tra i migliori dieci delle.Terza posizione nella classifica combinata tra Q1 e Q2 per la BMW M4 GT3 n.