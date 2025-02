100 giornalisti spiati su WhatsApp con un software israeliano c’è anche il direttore di Fanpage

Leggi su Open.online

Circa centoe membri della società civile in almeno 24 Paesi sono statisutramite lo spyware Graphite, sviluppato dalla israeliana Paragon Solution. Tra questi, c’èildiFrancesco Cancellato, come riporta la testata online. A dare notizia dello spionaggio è stata Meta, proprietaria della popolare app di messaggistica, secondo cui il malware sarebbe riuscito a spiare almeno 90 persone, tra le quali diversi. Cancellato ha affermato di aver fatto effettuare delle analisi sul suo telefono per cercare di risalire ai responsabili. Inoltre, sostiene di non essere a conoscenza di indagini a suo carico nell’ambito delle quali potrebbe essere stato spiato. Come sono statisuL’attacco è stato di tipo zero-click: è avvenuto senza che fosse necessaria alcuna interazione da parte di chi è stato spiato.