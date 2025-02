Lalucedimaria.it - 1 febbraio: la statua della Madonna di Copacabana si muove e lacrima, sembra viva

Leggi su Lalucedimaria.it

Molti secoli fa laapparve nella zona dipresentandosi come la “Vergine Morena”. E ancora oggi non cessa di essere la “Mamita” di tutti, in particolare dei piccoli e degli umili. Il nome dievoca immediatamente l’iconica spiaggia brasiliana nella zona sud di Rio de Janeiro. Non tutti sanno però del legame . L'articolo 1: ladisiproviene da La Luce di Maria.