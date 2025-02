Panorama.it - 1° febbraio 1945: 80 anni fa le donne italiane conquistavano il diritto di voto

Leggi su Panorama.it

Nilde Iotti lo disse chiaramente: "La democrazia è incompleta senza le."Il 1°segna una data fondamentale nella storia d’Italia: con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23, leottennero ildi. Fu una decisione maturata in un contesto di profonde trasformazioni politiche e sociali, mentre il Paese usciva dalla guerra e si avviava verso la costruzione di un nuovo assetto istituzionale.L’idea che ledovessero partecipare attivamente alla vita politica non nacque in quel momento. Già nel XIX secolo, figure come Anna Maria Mozzoni avevano sollevato la questione del suffragio femminile, mentre nel primo dopoguerra associazioni e movimenti femminili avevano avanzato richieste precise in tal senso. Tuttavia, fino alla caduta del fascismo, la politica italiana era rimasta saldamente ancorata all’esclusione delledalla sfera elettorale.