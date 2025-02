Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Torino 1-1: inizia il secondo tempo

1-1Marcatori: 35? Djimsiti, 40? Maripan(3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30? Toloi); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (58? Cuadrado); Brescianini (57? Samardzic); De Ketelaere (57? Pasalic), Retegui. A disp. Rossi, Obric, Palestra, Sulemana, Cassa, Scamacca. All. Gasperini(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen (46? Walukiewicz), Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Yesin, Gineitis, Linetty, Elmas, Ciammaglichella, Dembele, Njie, Sanabria. All. VanoliArbitro: PiccininiAmmoniti: 45’+1 Coco (T), 51? Walukiewicz (T)Espulsi: –Note: 22.547 spettatori, incasso di 531.908,81Il racconto della partita 57? – Triplo cambio nell’: fuori Brescianini, De Ketelaere e Ruggeri, dentro Samardzic, Pasalic e Cuadrado55? – Check del VAR per un presunto fallo di mani di Coco su cross di Djimsiti, ma il braccio del difensore viene considerato in posizione congrua 51? – Ammonito Walukiewicz – Intervento irregolare ai danni di Retegui e giallo50? – Occasione per il! Imbucata per Adams che prova a prendere in controRui Patricio, bravo però a respingere in uscita 46? – Primo cambio nel: fuori Pedersen, dentro Walukiewicz46? –il45’+4 – Finisce il primoa Bergamo: 1-1 all’intervallo tra45’+3 – Miracolo di Lazaro! Cross di Retegui dalla destra che pesca Brescianini, chiuso sul più bello da un intervento prodigioso di Lazaro45’+3 – Occasione! Cross di De Ketelaere per Brescianini che taglia in area ma non arriva sul pallone respinto poi da Milinkovic-Savic 45’+1 – Ammonito Coco – Trattenuta irregolare ai danni di De Ketelaere45? – Saranno tre i minuti di recupero prima dell’intervallo 40? – Gol del, pareggio immediato dei granata: punizione pennellata in area da Lazaro e inserimento vincente di Maripan che schiaccia di testa e firma l’1-1 35? – GOL DELL’! HA SEGNATO DJIMSITI! La Dea passa sugli sviluppi di un corner calciato da Bellanova, sul quale irrompe Djimsiti che sblocca il match di testa 30? – Infortunio per Kolasinac: risentimento al flessore destro per il bosniaco che lascia il campo.