Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Torino 1-0: Bellanova la sblocca al 21?

1-0Marcatori: 21?(3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac;, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. A disp. Rossi, Toloi, Obric, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Cassa, Scamacca. All. Gasperini(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Yesin, Gineitis, Linetty, Elmas, Ciammaglichella, Dembele, Njie, Sanabria. All. VanoliArbitro: PiccininiAmmoniti: –Espulsi: –Note: – Il racconto della partita15? – Poco da raccontare in questo primo quarto d’ora di: i nerazzurri gestiscono il possesso lungo il perimetro, ma per ora nessuna occasione10? – Scollinato il decimo minuto al Gewiss: partita ancora piuttosto bloccata con l’che per ora non riesce a sfondare le due linee granata5? – Ritmi non altissimi a Bergamo: predominio territoriale dell’che fa circolare palla, ma ilsi difende col blocco basso.