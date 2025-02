Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Torino 0-0: inizia la partita

0-0Marcatori: –(3-4-3): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Brescianini. A disp. Rossi, Toloi, Obric, Palestra, Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Cassa, Scamacca. All. Gasperini(4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Yesin, Gineitis, Linetty, Elmas, Ciammaglichella, Dembele, Njie, Sanabria. All. VanoliArbitro: PiccininiAmmoniti: –Espulsi: –Note: – Aggiornamento – Tegola in porta, dove si fa male Marco Carnesecchi nel riscaldamento: risentimento all’adduttore destro, tocca a Rui Patricio difendere i pali della Dea, esordio assoluto in campionato. Le formazioni ufficiali – L’deve fare i conti anche con il forfait dell’ultimo minuto di Zappacosta, fermato dall’influenza.