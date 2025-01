Viterbotoday.it - Vitorchiano punta sul decoro, nuova illuminazione e addio ai contenitori stradali per l'olio

Leggi su Viterbotoday.it

traurbana. Proseguono i lavori di integrazione e potenziamento della pubblica. Dopo gli interventi al Paparano e in Via Manzoni, si passa ora alla località Pallone.al PaparanoIn particolare, sono interessate dai lavori via.