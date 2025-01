Ilpiacenza.it - Visite guidate per la terza età alla cupola di Santa Maria di Campagna

Nuovo appuntamento culturale per gli over 65 residenti a Piacenza, promosso dall'Ufficio Attività Socioricreative del Comune: in calendario giovedì 6 febbraio - in replica la settimana seguente, giovedì 13 - la visita guidatadidi, per ammirare gli affreschi.