Vicenzatoday.it - Vincita nel Vicentino, colpo da 40mila euro col 10 e Lotto

Leggi su Vicenzatoday.it

Veneto a segno con il 10e. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, lapiù alta arriva da Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 da. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 23,6 milioni diin tutta Italia, per un totale di.