Victoria Beckham e la foto piccante di David | Il mio boss

“Una volta ho detto che i miei giorni da modello erano giunti al termine” e invece.è tornato a vestire i panni di indossatore. In realtà di vestiti nella nuova campagna One Underwear dice ne sono pochi, per la gioia delle tante fan sparse per il mondo. Il 30 gennaio l’ex calciatore ha presentato il progetto con un evento esclusivo a Londra: al suo fianco c’era la famiglia.“Il mio”Gli apprezzamenti diIl physique du rôle se l’è costruito nei tanti anni nel calcio e adesso, alla soglia dei 50 (li compirà il 2 maggio),vanta ancora un corpo da urlo. Appese le scarpette al chiodo, lui ha continuato ad allenarsi: spesso pubblica video dove fa ginnastica in palestra insieme alla moglie,. I due si punzecchiano in continuazione e si amano ancora tantissimo.