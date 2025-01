Ilgiorno.it - Via all’avviso per i progetti della città del futuro

Una nuova procedura di raccolta e gestione di idee, progettualità e collaborazioni con gruppi informali, associazioni, fondazioni, comitati, aziende, scuole e università, per la rigenerazione e la cura dei beni comuni. La Giunta comunale ieri ha approvato le linee di indirizzo per l’iniziativa “Milano Attiva”, il nuovo avviso pubblico – che sarà online a fine febbraio – finalizzato a semplificare e standardizzare le procedure di realizzazione delle proposte partecipative, convogliandole in un unico canale di ingresso. "Milano Attiva è un invito a partecipare per cambiare insieme la– spiega l’assessora alla Partecipazione e ai Quartieri Gaia Romani –. In questo modo semplifichiamo le procedure sia per i proponenti, che saranno sollevati dalla fatica di capire a quale Assessorato indirizzare la propria idea, sia per l’Amministrazione che attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare valuterà in modo più efficace e veloce le progettualità in arrivo dal territorio".