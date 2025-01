Valutazione intermedia | quali implicazioni psicologiche per studenti e famiglie E se è stato commesso un errore? Come rimediare

Leggi su Orizzontescuola.it

La fine del mese di gennaio segna per la maggior parte delle scuole italiane la chiusura del primo quadrimestre e il momento dello scrutinio, con la conseguente emissione della prima pagella dell’anno. Alcune scuole, in particolare quelle di secondo grado, adottano il trimestre per consentire una maggiore partecipazione degli insegnanti alle attività di orientamento scolastico. Tuttavia, i processi e le prassi valutative rimangono invariati.L'articoloper. E se èun