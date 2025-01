Oasport.it - Valentino Rossi conferma il calendario 2025 aggiungendo Misano e la 24h di Spa

In Australia, in occasione della Meguiar’s Bathurst 12 Hour di questo week-end,hato le restanti gare che effettuerà quest’anno oltre alle otto competizioni presenti neldel FIA World Endurance Championship.Il pilota italiano ridurrà come ampiamente anticipato il proprio programma in pista con il chiaro intento di potersi concentrare di più sul proprio team che corre nel Motomondiale. La leggenda delle due ruote sarà in azione sempre in GT tutto l’anno e per la seconda volta militerà in LMGT3 nel Mondiale Endurance oltre che nella leggendaria 24 Ore Le Mans.L’ex campione del mondo hato ai media presenti in Australia che parteciperà anche a due tappe del GT World Challenge Europe Powered by AWS, sempre con WRT e con la nuova BMW M4 GT3 EVO. Il ‘Dottore’ sarà iscritto al round della Sprint Cup diAdriatico oltre alla 24 Ore di Spa, la più importante corsa GT al mondo che nuovamente rientrerà anche neldell’Intercontinental GT Challenge.