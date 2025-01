Lapresse.it - Valanga Val Susa, distacco a Bardonecchia

Leggi su Lapresse.it

in alta quota a, in Piemonte. Al momento non si segnalano vittime ma i soccorsi sono in corso, per valutare se ci siano persone coinvolte o meno nel. Secondo il soccorso alpino, ilè avvenuto nella zona del Vallon Cros, nel comune di, probabilmente per un evento spontaneo che non ha toccato le piste da sci presenti nella zona.Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori, oltre al Soccorso Alpino.