Ilfattoquotidiano.it - Valanga su area sciistica in Val di Susa, scattano i soccorsi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unasi è staccata in alta Valle di, a Bardonecchia (Torino), nella zonadi Vallon Cros. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero Drago 66, l’elicottero del 118, il soccorso alpino e le unità cinofile. Al momento non si sa se ci siano persone coinvolte.(La foto è di repertorio)Notizia in aggiornamentoL'articolosuin Val diproviene da Il Fatto Quotidiano.