Lanazione.it - Una conceria dismessa per la nuova scuola: "La mozione ora impegna davvero la giunta"

"Noi consideriamo comunque l’approvazione di quell’attotiva per lae, coerentemente con l’atteggiamento che abbiamo avuto in consiglio comunale, faremo tutto il possibile perché non resti sulla carta: ne controlleremo e ne solleciteremo l’attuazione". Così il Gruppo Miseto con Manola Guazini. "La proposta dell’acquisizione da parte del Comune di unada ristrutturare, per destinarla alla soluzione dei gravissimi problemi strutturali del polo pontaegolese delladi base e ad altre importanti esigenze culturali e associative della frazione – dice Guazzini – è stata una proposta che personalmente ho portato avanti con interpellanze, mozioni, proposte di emendamenti al Dup a partire dal 2022 – spiega –. E penso che sia importante anche per avviare, con un intervento di qualità di iniziativa pubblica, un processo di rigenerazione urbana dell’area delle concerie dismesse".