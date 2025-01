Ilrestodelcarlino.it - Un workshop con la creatrice di Geronimo Stilton

Undi creatività e scrittura con Elisabetta Dami (nella foto) si terrà sabato dalle 10 alle 13, alla Marche International School, fondata da Iginio Straffi, fondatore di Raimbow Group. La scrittrice, mamma del personaggiofamoso in tutto il mondo, incontrerà bambini e ragazzi dalla scuola elementare alla secondaria di primo grado. Sarà un’occasione per poter imparare come dar sfogo all’immaginazione e trasformare le idee nelle storie più avvincenti. Elisabetta Dami condividerà i retroscena del mestiere, incoraggiando i partecipanti a esplorare il mondo della scrittura con fantasia e creatività. Ilprevede inoltre momenti interattivi per stimolare la partecipazione attiva di tutti i presenti. Dami è anche ambassador della Marche International School. L’ingresso alsarà su prenotazione: è possibile inviare una mail all’indirizzo info@marcheinternationalschool.