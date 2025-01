Lecceprima.it - Un protocollo d’intesa per rafforzare il sostegno alle vittime di violenza

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un accesso agevolato a consulenze e prestazioni Inps tramite i centri dell’impiego pugliese per ledi: è il senso delsiglato da Arpal Puglia che aderisce al progetto “Inps in rete per l’inclusione” e illustrato, nella mattinata presso la sala.