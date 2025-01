Lanazione.it - Un bando per la scuola di Castelpoggio

Presto la exelementare diospiterà realtà del terzo settore e diventerà punto di riferimento per l’aggregazione sociale del paese. La giunta comunale con un atto di indirizzo politico amministrativo concederà ad uso gratuito una porzione della exad associazioni del terzo settore che saranno individuate attraverso un avviso pubblico. Prima disono già state firmate convenzioni per la gestione delle ex scuole di Codena, Bergiola e Fossone le cui porte si sono riaperte dopo anni di chiusura. "È un ulteriore passo concreto per rivitalizzare i nostri paesi a monte –dice la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli (nella foto) –. Così come in questi anni abbiamo riportato tante iniziative nei borghi, allo stesso modo crediamo sia importante mettere a disposizione della comunità luoghi di aggregazione e socializzazione.