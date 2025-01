Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, "soldati nordcoreani si ritirano dal fronte russo nel Kursk, morti metà degli 11mila uomini inviati", ipotesi addestramento del Cremlino

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alcuni funzionari hanno riferito che le truppe nordcoreane non sarebbero state viste alper due settimane. Nessun commento da Pyongyang e Mosca Cambiamento nella guerra in, in quanto "isi sono ritirati dalneldopo le gravi perdite subite