Dilei.it - Tutta la verità su Helena Prestes, parla l’ex fidanzato Carlo Motta

Una storia può concludersi ma ciò non vuol dire, necessariamente, che le due persone coinvolte debbano fare di tutto per dimenticarsi. Sotto questo aspetto, exdi, ha dato una grande lezione. Ecco le sue parole sulla gieffina, da mesi al centro dell’opinione pubblica.difendeLe parole con le qualiaveva annunciato la fine della sua storia d’amore con, scendendo nei dettagli delle motivazioni, erano sembrate ad alcuni troppo dure. Per questo motivo c’è chi agognava una sua “discesa in campo” durante la sua permanenza al Grande Fratello.Tanti giornalisti hanno tentato di ottenere una dichiarazione ufficiale, come lui stesso ha precisato. Alla fine ha poi scelto di fare tutto da solo, così da evitare di subire trasformazioni e interpretazioni del suo pensiero da parte della stampa (ha spiegato online).