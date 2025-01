Riminitoday.it - Turismo, Parma (Pd) sui dati in crescita: "Ottima la destagionalizzazione. Ora lavoriamo ai collegamenti"

Leggi su Riminitoday.it

Il 2024, per il territorio riminese, è stato un anno dituristica. A dirlo sono iIstat: in provincia sono stati registrati oltre 3,7 milioni di arrivi e 15 milioni di presenze, rispettivamente +1,4% e +1,9% sul 2023. E anche se i numeri non hanno ancora eguagliato i livelli.