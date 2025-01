Justcalcio.com - TS – cosa dice la Giustizia Sportiva

2025-01-31 12:46:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport:MILANO – Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi contro gli ex capi ultras di San Siro. I procedimenti, nati dall’inchiesta “Doppia Curva” che ha portato finora all’arresto di 19 persone, proseguono su binari paralleli: il 20 febbraio è previsto il dibattimento per i tre imputati che hanno chiesto il giudizio immediato. Il 4 marzo, davanti al gup Rossana Mongiardo, toccherà agli altri 16 – tra cui Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord e Luca Lucci per la Sud – che hanno scelto il rito abbreviato. La scelta di Inter e Milan è la naturale conseguenza del procedimento di prevenzione attivato mesi fa da parte della Procura milanese. Già a settembre il procuratore Marcello Viola aveva definito i club come «soggetti danneggiati» dai reati di cui sono accusati, a vario titolo, i soggetti coinvolti nell’inchiesta.